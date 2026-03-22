Wanita Tewas Terkunci Dalam Rumah Kontrakan di Cipayung Jaktim, Ada Luka Sayatan

JAKARTA - Seorang wanita berinisial DA (37) ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya yang terkunci dari dalam di Jalan Daman I, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

Korban ditemukan pada Sabtu (21/3/2026) pukul 04.30 WIB. Mulanya, ibu korban berinisial B mendatangi kontrakan korban pada Sabtu (21/3/2026) pukul 03.00 WIB.

“Kemudian melihat pintu kontrakan terkunci dari dalam rumah,” Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Ressa Fiardi dalam keterangannya dikutip Minggu (22/3/2026).

Saat itu, kakak korban berinisial A kemudian membuka pintu rumah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lantai dengan kondisi darah sudah mengering.