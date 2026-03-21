Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gudang Pertanian Terbakar saat Shalat Ied, Wanita Paruh Baya Ditemukan Tewas

Kuntadi , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |23:35 WIB
Kasus Kebakaran (foto: freepik)
A
A
A

KULONPROGO – Musibah kebakaran gudang pertanian terjadi di wilayah Gupit, Karangsewu, Galur, Kulonprogo, Sabtu (21/3/2026). Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang perempuan berinisial R (59) meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Kulon Progo, Iptu Sarjoko, membenarkan adanya kejadian tersebut. "Benar ada kebakaran yang mengakibatkan satu korban jiwa," ujarnya.

Peristiwa bermula saat keluarga korban tengah melaksanakan Shalat Idulfitri di masjid. Kepala keluarga, Sumarjo, bersama dua anaknya pergi beribadah, sementara korban tetap berada di rumah karena kondisi kesehatan yang kurang baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement