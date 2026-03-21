Gudang Pertanian Terbakar saat Shalat Ied, Wanita Paruh Baya Ditemukan Tewas

KULONPROGO – Musibah kebakaran gudang pertanian terjadi di wilayah Gupit, Karangsewu, Galur, Kulonprogo, Sabtu (21/3/2026). Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang perempuan berinisial R (59) meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Kulon Progo, Iptu Sarjoko, membenarkan adanya kejadian tersebut. "Benar ada kebakaran yang mengakibatkan satu korban jiwa," ujarnya.

Peristiwa bermula saat keluarga korban tengah melaksanakan Shalat Idulfitri di masjid. Kepala keluarga, Sumarjo, bersama dua anaknya pergi beribadah, sementara korban tetap berada di rumah karena kondisi kesehatan yang kurang baik.