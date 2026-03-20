HOME NEWS NASIONAL

90 Kecelakaan Terjadi di Hari Kedelapan Ops Ketupat Jelang Lebaran, 1 Tewas dan 138 Terluka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |14:30 WIB
90 Kecelakaan Terjadi di Hari Kedelapan Ops Ketupat Jelang Lebaran, 1 Tewas dan 138 Terluka
90 Kecelakaan Terjadi di Hari Kedelapan Ops Ketupat Jelang Lebaran
JAKARTA - Sebanyak  90 kasus kecelakaan lalu lintas (lalin) di hari kedelapan operasi ketupat Lebaran 2026. Peristiwa itu menyebabkan satu orang tewas hingga ratusan mengalami luka.

Juru Bicara Satgas Humas Ops Ketupat 2026, Kombes Marupa Sagala mengungkapkan, angka itu berdasarkan data yang dihimpun selama periode Kamis, 19 Maret 2026 pukul 18.00 WIB hingga Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 WIB.

"Tercatat sebanyak 90 kejadian kecelakaan lalu lintas," kata Marupa Sagala di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Dari puluhan kasus kecelakaan tersebut, 40 di antaranya mengalami luka berat. Jika dihitung dari materiil maka kerugiannya mencapai ratusan juga rupiah.

"Dari jumlah tersebut, terdapat 1 orang meninggal dunia, 40 orang mengalami luka berat, dan 138 orang luka ringan, dengan total kerugian materiil mencapai Rp581.350.000," ujarnya.

 

