Kronologi Kecelakaan Maut di Tol Pejagan-Pemalang yang Tewaskan Satu Keluarga

Yunibar , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |23:10 WIB
Mobil kecelakaan di Tol Pemalang (foto: dok ist)
TEGAL - Kecelakaan tragis terjadi di ruas Tol Pejagan–Pemalang KM 290, tepatnya di Desa Harjosari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (19/3/2026) pagi. Sebuah minibus menabrak bus Agra Mas yang tengah berhenti di bahu jalan, diduga akibat sopir mengantuk.

Kasatlantas Polres Tegal, AKP Bharatungga Dharuning Pawuri, menjelaskan bahwa peristiwa bermula sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu, bus Agra Mas bernomor polisi T 7622 DA yang dikemudikan Tarso (52) berhenti di bahu jalan pada lajur one way untuk memeriksa kondisi ban.

“Bus berhenti di bahu jalan untuk mengecek ban. Namun dari arah belakang datang minibus Toyota Calya B 2399 FFR dan langsung menabrak bagian belakang bus hingga terjadi benturan keras,” ujarnya.

Benturan tersebut mengakibatkan empat penumpang minibus meninggal dunia. Dua korban tewas di lokasi kejadian, sementara dua lainnya meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Seluruh korban merupakan satu keluarga asal Bekasi yang tengah dalam perjalanan mudik menuju Pemalang. Mereka adalah Gunawan (42) selaku pengemudi, istrinya Devi Agustina (33), serta dua anak mereka, Nafisah Maisaroh (11) dan Narendra Dewan Gaozan (8).

 

