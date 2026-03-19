Mobil Pemudik Tabrak Bus di Tol Tegal, 4 Orang Tewas dan 1 Balita Kritis

TEGAL - Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Trans Jawa KM 290 jalur B one way, wilayah Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (19/3/2026). Sebuah mobil pemudik menabrak bus yang tengah berhenti di bahu jalan. Akibatnya, empat orang meninggal dunia dan satu balita mengalami luka berat.

Kecelakaan tersebut melibatkan mobil keluarga bernomor polisi B 2399 FFR, dan bus bernomor polisi T 7622 DA. Mobil diketahui dikemudikan Gunawan (42), warga Bekasi. Sementara bus dikemudikan Tarso, warga Karawang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan diduga terjadi saat mobil pemudik yang membawa satu keluarga melaju dari arah Bekasi menuju Pemalang. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kanan dan menabrak bagian belakang bus yang sedang berhenti di bahu jalan.

"Dalam kasus ini empat orang meninggal dan satu alami luka," kata Jullyanto Eka Prasetia, Kepala Jasa Raharja Pekalongan.

Akibat insiden tersebut, empat orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Mereka adalah Gunawan (42), Devi Agustina (33), serta dua anak mereka, Nafisah Maisaroh (11) dan Narendra Dewan Gaozan (8).

Sementara satu korban lainnya, Murel Arshaka Sachid (3), mengalami luka berat dan saat ini menjalani perawatan intensif.

"Mereka ingin mudik ke wilayah Petarukan Pemalang," ujar Nur, keluarga korban.