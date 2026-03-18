HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ungkap Angka Kecelakaan Turun 40,91 Persen hingga Hari Keenam Operasi Ketupat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |12:34 WIB
Kapolri Ungkap Angka Kecelakaan Turun 40,91 Persen hingga Hari Keenam Operasi Ketupat
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, jumlah kecelakaan lalu lintas turun 40,91 persen pada hari keenam Operasi Ketupat tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Polri melaksanakan Operasi Ketupat pada 13-25 Maret 2026.

1. Angka Kecelakaan Turun

“Sampai dengan hari keenam ini, alhamdulillah jumlah kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan kepada kita ini menurun 40,91% atau 682 kasus dibandingkan pada Operasi Ketupat tahun 2025 kemarin,” kata Kapolri di Polda Metro Jaya, Rabu (18/3/2026).

Ia berharap, angka tersebut dapat bertahan hingga rangkaian mudik dan arus balik tahun 2026 selesai.

Di sisi lain, Sigit menyebutkan, diperkirakan jumlah kendaraan keluar dari Jakarta mencapai 1.213.388 unit.

“Ini yang melalui tol atau naik 20,89% dibandingkan volume lalu lintas harian normal atau naik 2,83% dibandingkan Lebaran tahun 2025,” ujarnya.

Sementara itu, ia menegaskan, untuk adanya kepadatan di Gilimanuk, saat ini sudah mulai terurai.

“Titik yang paling padat saat ini yang terpantau, mungkin rekan-rekan beberapa waktu yang lalu Gilimanuk. Namun, alhamdulillah pelan-pelan sudah bisa kita urai sedangkan di jalur tol di gerbang tol Cikatama,” tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
