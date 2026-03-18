Puncak Arus Mudik Lebaran, Tol MBZ Arah Cikampek Macet

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |10:41 WIB
Puncak Arus Mudik Lebaran, Tol MBZ Arah Cikampek Macet
Puncak Arus Mudik Lebaran, Tol MBZ Arah Cikampek Macet (Dok Okezone)
JAKARTA - Kepadatan lalu lintas terjadi di jalan layang Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) arah Cikampek pada Rabu (18/3/2026) pagi. Kondisi ini dipicu lonjakan volume kendaraan yang bertepatan dengan libur Nyepi serta puncak arus mudik Lebaran 2026.

1. Tol MBZ Macet 

Berdasarkan laporan resmi Jasa Marga melalui laman media sosial X pada pukul 09.08 WIB, titik kepadatan terpantau memanjang di beberapa wilayah mulai dari Bekasi hingga Karawang.

"Cibitung Km 24-Cikarang Barat Km 30 padat, kepadatan volume lalin. Cikarang Barat Km 31-Cikarang Pusat Km 37 padat," tulis Jasa Marga dalam laporannya.

Kepadatan tercatat sudah mulai terjadi sejak Bekasi Barat Km 12 hingga Bekasi Timur Km 16, dilanjutkan di Tambun Km 19 sampai Cibitung Km 23. Aliran kendaraan kembali tersendat di Cikarang Pusat Km 40 hingga Karawang Barat Km 42.

Selepas Karawang Barat, kemacetan masih berlanjut di titik Km 43-Km 45 dan Km 47-Km 48 arah Cikampek. Pihak pengelola jalan tol menyebutkan, penumpukan ini murni disebabkan peningkatan volume kendaraan yang melintas secara bersamaan.

Sementara arus lalu lintas di Tol MBZ arah Jakarta (Karawang-Cikarang-Tambun-Cikunir) terpantau lancar. Para pengendara diimbau untuk tetap berhati-hati dan memastikan kecukupan bahan bakar serta saldo uang elektronik sebelum memasuki tol layang MBZ.

