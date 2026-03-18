HOME NEWS NASIONAL

Arus Mudik Lingkar Gentong H-3 Lebaran Mencapai 28.611 Kendaraan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |09:21 WIB
Bus melintasi Lingkar Gentong , Tasikmalaya.
TASIKMALAYA – Lonjakan arus kendaraan mudik mulai terjadi saat H-2/H-3 Lebaran. Tercatat sebanyak 28.611 kendaraan melintas dari arah Bandung ke Tasikmalaya via Lingkar Gentong pada Selasa (17/3/2026).

“Arah Bandung ke Tasikmalaya 28.611 kendaraan. Arah Tasikmalaya ke Bandung, 17.500 kendaraan,” kata Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, AKP Riki Kustiawan, saat dihubungi iNews Media Group, Rabu (18/3/2026).

Riki mengatakan ada kenaikan jumlah kendaraan yang melintas Lingkar Gentong dibandingkan periode mudik tahun lalu. Adapun pada Senin (16/3), sebanyak 15.000 kendaraan melintas kawasan tersebut. Artinya, terjadi kenaikan hampir setengahnya.

Perlu diketahui, terdapat titik rawan kemacetan (trouble spot) dan rawan kecelakaan (black spot) di Lingkar Gentong dan sekitarnya menuju Ciamis yang telah diidentifikasi Polres Tasikmalaya Kota. Pemudik diimbau untuk memperhatikan keselamatan saat melintas jalur tersebut.

Riki menjelaskan, black spot yang dimaksud berada di Tanjakan Gentong. Di area ini terdapat tanjakan dengan kemiringan yang memengaruhi kestabilan kendaraan saat berbelok.

 

Berita Terkait
Puncak Arus Mudik 2026, Jumlah Penumpang di Pelabuhan Merak Capai 12.680 Orang
H-4 Lebaran, Arus Mudik Tol Cipali Arah Cirebon Melandai
Arus Lalin Jalur Pantura Menuju Jateng Mulai Padat, Didominasi Motor
H-6 Lebaran, 16 Ribu Kendaraan Menyeberang dari Pelabuhan Ciwandan ke Sumatera
Menhub Pastikan Arus Mudik Lebaran 2026 Masih Sesuai Prediksi
H-5 Arus Mudik Lebaran, Antrean Kendaraan Kembali Terjadi di Pelabuhan Merak
