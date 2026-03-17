Wapres Tinjau Kesiapan Arus Mudik di Jasa Marga Toll Road Command Centre

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau pusat kendali lalu lintas di Jasa Marga Toll Road Command Centre (JMTC), Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026).

Wapres meninjau kondisi terkini kesiapan Jasa Marga dalam mengantisipasi arus mudik libur Nyepi dan Lebaran di berbagai titik strategis.

Gibran juga menerima paparan dari jajaran direksi operasional JMTC terkait langkah-langkah yang telah disiapkan untuk memastikan kelancaran serta keselamatan perjalanan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar seluruh pemangku kepentingan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Setibanya di lokasi, Wapres menuju ruang kontrol JMTC untuk memastikan kesiapan pengelolaan arus mudik Lebaran berjalan optimal. Dari ruang tersebut, Wapres memantau kondisi lalu lintas di berbagai ruas jalan tol melalui sistem pemantauan terintegrasi.

Ia juga berdialog dengan petugas di lapangan secara virtual guna memastikan pengendalian arus mudik berjalan efektif di berbagai wilayah.

Menutup kunjungan, Wapres berfoto bersama jajaran pimpinan dan petugas JMTC. Sebelum meninggalkan lokasi, Wapres kembali menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menjaga kelancaran arus mudik, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.

(Erha Aprili Ramadhoni)

