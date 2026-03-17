Jelang Lebaran, Lebih dari 4000 Pemudik Ikut Mudik Nyaman Bersama Pegadaian

JAKARTA – Pegadaian kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat dengan memberangkatkan lebih dari 4.000 pemudik dari berbagai wilayah Indonesia melalui program “Mudik Nyaman Bersama Pegadaian”. Program ini menjadi bagian dari upaya Pegadaian mendukung masyarakat agar dapat merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga dengan perjalanan yang aman dan nyaman.

Program mudik ini dilaksanakan pada momentum Ramadan 1447 H dan menjadi salah satu bentuk implementasi semangat Pegadaian Selalu Hadir, di mana perusahaan tidak hanya memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, tetapi juga melayani sepenuh hati, berkontribusi dalam menghadirkan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat luas.

Pegadaian berpartisipasi dalam flag off Mudik Mudik Nyaman Bersama Danantara 2026 yang dilaksanakan secara serentak pada 17 Maret 2026 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara sekaligus Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria, Aster Panglima TNI Mayjen Suhardi, serta Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen. Pol. Agus Suryonugroho, sebagai bentuk sinergi BUMN dalam menghadirkan program mudik bagi masyarakat Indonesia.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa mudik merupakan tradisi penting bagi masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai kebersamaan dan silaturahmi.

“Melalui program Mudik Nyaman Bersama Pegadaian, kami ingin memastikan masyarakat dapat kembali ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Pegadaian ingin hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat yang turut mendukung perjalanan mereka untuk berkumpul kembali bersama keluarga,” ujar Damar.