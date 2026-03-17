HOME NEWS NUSANTARA

One Way Diberlakukan, Arus Mudik di Tol Cipali Melonjak

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |17:43 WIB
JAKARTA - Rekayasa lalu lintas one way resmi diberlakukan di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Tol Cipali) pada Selasa (17/3/2026) sore. Penerapan one way dimulai pukul 15.21 WIB, tepatnya dari KM 72 hingga KM 188.

Kebijakan ini merupakan bagian dari rekayasa lalu lintas tahap I yang diberlakukan dari KM 70 ruas Jakarta–Cikampek hingga KM 263 Pejagan–Pemalang.

Pantauan Okezone di lokasi, petugas telah melakukan sterilisasi jalur arah Jakarta serta area rest area sejak pukul 13.00 WIB sebagai tahap persiapan.

Seluruh proses rekayasa lalu lintas ini dilakukan berdasarkan diskresi dan arahan langsung dari pihak kepolisian di lapangan. Adapun volume kendaraan yang melintas menuju arah Cirebon mengalami peningkatan signifikan.

Berdasarkan informasi yang diterima, sejak pukul 00.00 hingga 15.00 WIB, tercatat sekitar 41 ribu kendaraan melintasi Cikopo menuju Cirebon. Angka ini meningkat 27 persen dibandingkan periode yang sama sehari sebelumnya.

 

