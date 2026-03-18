Kapolri Lepas 80 Bus Mudik Gratis, Pastikan Keselamatan Penumpang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |12:09 WIB
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberangkatkan 80 bus mudik gratis Polri Presisi dari Lapangan Polda Metro Jaya. Ia memastikan keselamatan penumpang untuk sampai ke tujuannya masing-masing. 

Sigit menjelaskan, untuk program mudik gratis tahun ini, Polri menyiapkan 80 bus dengan dua daerah tujuan utama, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia menyebut total ada 4.009 masyarakat yang menggunakan program mudik gratis tersebut untuk pulang ke kampung halaman saat lebaran. 

"Untuk pemberangkatan kali ini ada 80 bus dan jumlah penumpangnya ada 4.009 masyarakat yang melaksanakan mudik. Pendaftarannya sendiri kita mulai dari tiga hari yang lalu di samsat di masing-masing Polres dan alhamdulillah dalam waktu tiga hari terkumpul 4.009 orang," kata Sigit di Polda Metro Jaya, Rabu (18/3/2026). 

Kapolri menegaskan, seluruh armada bus yang membawa pemudik itu telah melewati uji kelaikan (ramp check) sebelum digunakan. Tak hanya itu, ia memastikan seluruh pengemudi bus juga dalam kondisi prima dan tidak dalam pengaruh obat-obatan atau minuman keras.

"Sebelum kita berangkatkan, tentunya kita melakukan SOP untuk memastikan agar perjalanan utamanya pengemudi dalam kondisi sehat," tuturnya.

"Jadi kita melakukan pengecekan mulai dari tes urin, kemudian tes alkohol, dan juga tes terkait dengan masalah penggunaan obat-obatan yang mungkin bisa membahayakan," ucapnya.

Sigit mengatakan program Mudik Gratis Polri Presisi ini juga sebagai wujud kehadiran negara untuk memastikan masyarakat bisa pulang kampung dengan aman, nyaman, dan bahagia. Sesuai tagline tahun ini, 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit menyampaikan, total kendaraan yang telah keluar dari Jakarta mencapai 1,2 juta kendaraan. Khusus untuk jalur tol, ia menyebut telah terjadi peningkatan hingga 2,83 persen dibanding periode Lebaran 2025.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207597/kapolri_jenderal_listyo_sigit-KgFb_large.jpg
Kapolri soal Penyiraman Air Keras: Anggota Sedang Bekerja, Mohon Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204420/kapolri_jenderal_listyo_sigit-mLoE_large.jpg
Pesan Kapolri di Hadapan Buruh: Jaga Persatuan-Kesatuan dan Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203186/kapolri-jEOU_large.jpeg
Kapolri Tekankan Perkuat Sinergi Kawal Program Pemerintah di Milad PUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203158/kapolri_jenderal_listyo_sigit-6dW3_large.jpeg
Kapolri Instruksikan Oknum Brimob di Maluku Dihukum Berat, Beri Rasa Keadilan ke Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203132/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-iUps_large.jpg
Marah Oknum Brimob Aniaya Siswa hingga Tewas, Kapolri: Harusnya Lindungi Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201577/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-dHL8_large.jpg
Kapolri Ajak GP Ansor-Banser Jaga Kamtibmas dan Sukseskan Program Pemerintah
