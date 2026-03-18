Puncak Arus Mudik, Jalur Arteri Cirebon Dipadati Kendaraan Besar hingga Motor

JAKARTA - Memasuki puncak arus mudik Lebaran 2026, kemacetan mulai terlihat di jalur arteri wilayah Cirebon, Rabu (18/3/2026). Di jalur pantura ini, terdapat karakteristik kendaraan yang berbeda di masing-masing arah.

1. Arus Mudik Jalur Arteri Cirebon

Berdasarkan pantauan di lokasi sejak pukul 09.00 WIB, arus kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta didominasi bus penumpang dan truk. Hal ini terjadi karena kendaraan besar tersebut terpaksa menggunakan jalur arteri, dampak diberlakukannya one way dari GT Cikatama ke Brebes.

Kendaraan dari arah Jawa Tengah ini dialihkan melewati Jalan Arteri Cirebon. Diketahui, rekayasa lalu lintas one way telah diterapkan sejak Selasa (17/3/2026) sore.

Sementara itu, dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, arus lalu lintas justru didominasi pemudik sepeda motor. Para pemudik roda dua terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas hingga paket bawaan yang diikat di kendaraan.

Kondisi ini menjadi gambaran banyaknya masyarakat memilih mudik menggunakan sepeda motor. Untuk kendaraan roda empat di jalur arteri, mayoritas masih didominasi kendaraan berpelat lokal Cirebon dan sekitarnya.

Hal ini mengindikasikan pemudik kendaraan pribadi dari Jakarta menuju Jawa Tengah lebih memilih menggunakan jalur tol yang dinilai lebih cepat, terutama di tengah penerapan rekayasa lalu lintas. Secara keseluruhan, arus lalu lintas di jalur arteri Cirebon terpantau ramai dan mengalami peningkatan volume, tapi masih dalam kondisi lancar.



(Erha Aprili Ramadhoni)

