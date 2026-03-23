Sampaikan Belasungkawa, Kapolri Naikkan Pangkat Personel Polda Metro yang Gugur saat Pengamanan Lebaran

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan duka cita atau belasungkawa atas gugurnya anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigadir Fajar Permana, saat melakukan tugas pengamanan dan pelayanan Lebaran 2026.

1. Naikkan Pangkat

"Innalilahi Wa Innailaihi Rojiun. Saya sebagai pimpinan Polri menyampaikan bela sungkawa terhadap gugurnya anggota kami yang sedang melaksanakan tugas," kata Sigit kepada awak media, Senin (23/3/2026).

Sigit mengapresiasi, seluruh pengabdian terbaik Brigadir Fajar untuk memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat dan institusi Korps Bhayangkara hingga akhir hayatnya.

Oleh karena itu, Sigit bakal memberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) anumerta untuk menghargai dan mengenang seluruh pengabdian dan jasa-jasa dari Brigadir Fajar.

"Untuk menghargai jasa almarhum kami minta untuk dinaikkan pangkat KPLB anumerta. Terima kasih atas darmabaktinya dalam melaksanakan tugas ungjk memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk masyarakat dan institusi," ujar Sigit.

Tak lupa, Sigit mendoakan Brigadir Fajar agar diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Kapolri juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan.

"Semoga almarhum husnul khotimah dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan Amin YRA," ucap Sigit.

Anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigadir Fajar Permana, meninggal dunia setelah kelelahan dan sesak nafas usai menjalankan tugas pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Sabtu (21/3/2026).