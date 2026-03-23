Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sampaikan Belasungkawa, Kapolri Naikkan Pangkat Personel Polda Metro yang Gugur saat Pengamanan Lebaran

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |12:10 WIB
Sampaikan Belasungkawa, Kapolri Naikkan Pangkat Personel Polda Metro yang Gugur saat Pengamanan Lebaran
Sampaikan Belasungkawa, Kapolri Naikkan Pangkat Personel Polda Metro yang Gugur saat Pengamanan Lebaran (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan duka cita atau belasungkawa atas gugurnya anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigadir Fajar Permana, saat melakukan tugas pengamanan dan pelayanan Lebaran 2026. 

1. Naikkan Pangkat

Brigadir Fajar meninggal dunia setelah kelelahan dan sesak napas dalam menjalankan tugas pengamanan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

"Innalilahi Wa Innailaihi Rojiun. Saya sebagai pimpinan Polri menyampaikan bela sungkawa terhadap gugurnya anggota kami yang sedang melaksanakan tugas," kata Sigit kepada awak media, Senin (23/3/2026). 

Sigit mengapresiasi, seluruh pengabdian terbaik Brigadir Fajar untuk memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat dan institusi Korps Bhayangkara hingga akhir hayatnya. 

Oleh karena itu, Sigit bakal memberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) anumerta untuk menghargai dan mengenang seluruh pengabdian dan jasa-jasa dari Brigadir Fajar. 

"Untuk menghargai jasa almarhum kami minta untuk dinaikkan pangkat KPLB anumerta. Terima kasih atas darmabaktinya dalam melaksanakan tugas ungjk memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk masyarakat dan institusi," ujar Sigit. 

Tak lupa, Sigit mendoakan Brigadir Fajar agar diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Kapolri juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. 

"Semoga almarhum husnul khotimah dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan Amin YRA," ucap Sigit. 

Anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigadir Fajar Permana, meninggal dunia setelah kelelahan dan sesak nafas usai menjalankan tugas pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Sabtu (21/3/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207598/kapolri-J5Kr_large.jpg
Kapolri Lepas 80 Bus Mudik Gratis, Pastikan Keselamatan Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207597/kapolri_jenderal_listyo_sigit-KgFb_large.jpg
Kapolri soal Penyiraman Air Keras: Anggota Sedang Bekerja, Mohon Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204420/kapolri_jenderal_listyo_sigit-mLoE_large.jpg
Pesan Kapolri di Hadapan Buruh: Jaga Persatuan-Kesatuan dan Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203186/kapolri-jEOU_large.jpeg
Kapolri Tekankan Perkuat Sinergi Kawal Program Pemerintah di Milad PUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203158/kapolri_jenderal_listyo_sigit-6dW3_large.jpeg
Kapolri Instruksikan Oknum Brimob di Maluku Dihukum Berat, Beri Rasa Keadilan ke Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203132/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-iUps_large.jpg
Marah Oknum Brimob Aniaya Siswa hingga Tewas, Kapolri: Harusnya Lindungi Masyarakat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement