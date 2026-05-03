Polisi Buru Sopir Pajero yang Tabrak Pedagang Buah di Jaktim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |16:32 WIB
Ilustrasi tabrak lari pedagang buah di Jakarta Timur (Foto: Dok)
JAKARTA - Polisi memburu sopir mobil Mitsubishi Pajero yang diduga menabrak gerobak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang arah timur dekat Halte Agraria wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim).

"Masih dalam lidik petugas," kata Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta, Minggu (3/5/2026).

Darwis mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang didapat dari petugas yang mencari informasi di tempat kejadian perkara (TKP), Pajero itu menabrak gerobak ketika pedagang hendak menyeberang.

"Kemudian terlibat atau mengalami kecelakaan lalu lintas dan menabrak seorang penjual atau pedagang buah atas nama Kamilin Azzarngi," ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala robek, ibu jari tangan kanan patah, pipi kanan memar dan lecet.

"Kemudian, mendapat perawatan medis di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri Jakarta Timur. Sedangkan, kendaraan Pajero NRKB B 1756 PJL yang dikemudikan belum diketahui pergi meninggalkan TKP," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

