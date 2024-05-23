Advertisement
HOME NEWS JATIM

Korban Tabrak Lari di Surabaya Meninggal di TKP, Terekam CCTV

Sony Hermawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |02:03 WIB
Korban Tabrak Lari di Surabaya Meninggal di TKP, Terekam CCTV
Tabrak lari di Jalan Diponegoro, Surabaya, terekam CCTV (Foto: Tangkapan Layar)
SURABAYA - Satlantas Polrestabes Surabaya, menanngkap pengemudi mobil yang melakukan tabrak lari di Jalan Diponegoro, Kota Surabaya. Akibat kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia karena mengalami luka pada bagian kepala.

Bahkan, kecelakaan yang melibatkan mobil dan motor tersebut rekaman kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut terlihat mobil berwarna merah dengan plat nomor L 1796 ACD putar balik ke arah utara pada perempatan yang seharusnya tidak boleh putar balik.

Di saat bersamaan, dari arah selatan kondisi lampu lalu lintas sedang hijau, lalu sepeda motor dengan kecepatan tinggi menabrak bagian samping mobil dan terpental. Kemudian ada motor lain yang menabrak korban yang sudah tergeletak di jalan.

Pada Rabu siang, Satlantas Polrestabes Surabaya mengamankan pengemudi mobil berinisial IM (49) warga Ngagel, Surabaya, yang kabur usai kejadian. Pelaku kabur dikarenakan merasa bersalah dan tidak memiliki SIM serta sengaja melanggar rambu larangan putar balik.

"Setelah kejadian pelaku langsung kabur dan masuk ke parkiran salah satu mal untuk mengganti ban mobil dan langsung membawa mobil ke bengkel," ujar Kasat Lantas Polrestabes Sutabaya AKBP Arif Fazzlurahman, Rabu (22/5/2024).

Setelah itu, pelaku kabur ke luar kota tepatnya Pasuruan dan berhasil diamankan di Surabaya.

