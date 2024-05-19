Advertisement
5 Fakta Petugas PPSU Selamatkan Ibu Hamil Korban Tabrak Lari

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |07:03 WIB
5 Fakta Petugas PPSU Selamatkan Ibu Hamil Korban Tabrak Lari
Anggota PPSU selamatkan ibu hamil korban tabrak lari (Foto : MPI/Giffar R)
PASANGAN suami-istri (Pasutri) yang sedang melintasi Jalan Pejambon, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 15 Mei 2024 pagi, ditabrak sebuah minibus. Tabrakan tersebut terekam kamera dashboard mobil di belakangnya dan viral di sosial media.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Pelaku Melarikan Diri

Setelah menabrak korban, kendaraan tersebut bergerak mundur dan langsung kabur tancap gas.

Korban lalu diselamatkan anggota PPSU Kelurahan Pasar Baru yang melintas di lokasi.

2. Identitas Petugas PPSU yang Selamatkan Korban

Dia adalah Hidayatullah, anggota PPSU mengatakan, ia dan ke empat rekannya yakni Abdul Gofar, Deby Suherman, Saryono dan Aditya Firdaus saat itu kebetulan melintas di lokasi pukul 05.30 WIB dan melihat keramaian.

"Itu kan macet. Lalu saya menyuruh tim saya turun untuk memeriksa. Kemudian saya melintas dan diberhentiin dan dimintain tolong membawa korban," katanya saat ditemui di kantor Kelurahan Pasar Baru, Jumat 17 Mei 2024.

Korban lalu diselamatkan anggota PPSU Kelurahan Pasar Baru yang melintas di lokasi.

3. Aksi Heroik Petugas PPSU

Saat itu, pihaknya langsung menutupi darah korban menggunakan seragam PPSU. Hal tersebut sekalian pula menjawab dugaan awal korban adalah anggota PPSU.

"Jadi seragam itu dikenakan untuk menutupi darah korban serta menutup aurat korban. Makanya kami buru-buru menutupnya," katanya.

