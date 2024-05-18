2 Nelayan Dikabarkan Hilang di Selatan Pantai Gunungkidul

GUNUNGKIDUL - Sebanyak dua nelayan dikabarkan hilang saat mencari ikan di selatan pantai Gunungkidul. Mereka adalah Samuri (60) Tekong asal Kelurahan Tileng Kapanewon Girisubo dan Pardi (50) anak buah kapal asal Mesu, Kelurahan Pucung Kapanewon Girisubo, Gunungkidul.

Komandan Sar Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah I Pantai Sadeng, Sunu Handoko menuturkan pihaknya menerima laporan kedua nelayan tersebut hilang pada Sabtu (18/5/2024) pagi sekira pukul 07.00 WIB.

Mereka dilaporkan hilang oleh Agung Widodo (41) Pemilik kapal Gama Putra 1 yang digunakan oleh kedua nelayan nahas itu.

"Jadi pemilik kapal khawatir karena dua nelayannya belum pulang sesuai jadwal," ujar Sunu.

Sunu menyebut peristiwa ini bermula pada Jumat sekira pukul 16.00 WIB, kedua nelayan pantai Sadeng tersebut berangkat melaut. Mereka berencana melakukan aktifitas menjaring ikan dengan menggunakan Perahu Motor Tempel (PMT) jenis Jukung dengan nama lambung GAMA PUTRA 01.

Seperti hari-hari sebelumnya, nelayan seharusnya mendarat pada pukul 00.00 WIB. Namun hingga pagi hari Sabtu, 18 Mei 2024 pukul 06.30 wib perahu belum juga mendarat. Kemudian pemilik kapal melaporkan hal tersebut kepada Tim SAR dan Pol air pantai Sadeng.

"Setelah itu dilakukan koordinasi dan ditindak lanjuti dengan melakukan pencarian," tambahnya.