Perahu Nelayan Dihantam Badai, Satu Hilang Terbawa Gelombang

PADANG - Satu unit perahu nelayan karam di pintu Muara Surantih, Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat sekira pukul 08.30 WIB, Rabu (22/5/2024). Satu orang nelayan hilang akibat peristiwa ini.

Koordinator Unit Siaga Sar Pesisir Selatan, Riko Likardo menjelaskan kejadian nahas tersebut dialami oleh Pinki Aftianto (26) dan Ikhsan Rinaldi (24), perahu mereka dihantam gelombang dan terbalik.

BACA JUGA: Nelayan di Pantai Seroja Tewas Diterkam Buaya

“Pada saat pulang melaut dan hendak merapat, perahu mereka dihantam gelombang di pintu muara Surantih mengakibatnya terbalik. Satu selamat, satu masih dalam pencarian atas nama Ikhsan Rinaldi,” katanya.

Kedua korban tersebut merupakan warga Pasir Samudra, Kenagarian Surantiah, Kecamatan Sutera. Saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian.

“Kendala yang kami hadapi saat ini gelombang besar dan angin kencang. Sampai saat ini penccarian masih nihil,” ujarnya.

BACA JUGA: 2 Nelayan Dikabarkan Hilang di Selatan Pantai Gunungkidul

Pencarian korban ini melibatkan Basarnas Padang, Unit Siaga SAR Pesisir Selatan, TNI, polisi, BPBD Pesisir Selatan dan masyarakat.

(Qur'anul Hidayat)