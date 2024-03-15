Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Sempat Hilang, Dua Nelayan Lebak Ditemukan Meninggal di Perairan Yogyakarta

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |18:41 WIB

Nelayan hilang ditemukan meninggal. (Foto: Dok Ist)
YOGYAKARTA - Sebanyak dua nelayan Kapal KM. Mugi Jaya asal Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ditemukan meninggal dunia di perairan Yogyakarta, Jumat (15/3/2024). Keduanya adalah Anggit dan Arba.

Keduanya berhasil ditemukan oleh Tim SAR Yogyakarta sekitar pukul 09.00 WIB. Kabar itu pun segera diterima oleh keluarga korban di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

 

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lebak, Nurman mengaku telah mendapatkan informasi kedua nelayan asal Binuangeun yang sempat hilang telah berhasil ditemukan.

Halaman:
1 2
      
