Kapal Nelayan di Pamekasan Terbalik, Dua Orang Dinyatakan Hilang

PAMEKASAN – Kapal nelayan di wilayah Tamberuh Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, Madura Terbalik di tabrak ombak laut saat mencari ikan. Rabu (13/3/2024)

Kejadian bermula saat 5 orang nelayan berangkat mencari ikan ke tengah laut sekitar jam 15.00.WIB.

Sesampainya di tengah laut seperti biasa para nelayan ini menebar jaring untuk menangkap ikan.

"Jam 22.30 wib, Hasin pemilik perahu berniat untuk kembali dan pada saat hampir di pinggir laut Hasin mengarahkan perahunya ke arah timur yang pada saat itu ombak arah barat daya menghempaskan perahu nelayan tersebut hingga terbalik." Ungkap Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto

Mendapatkan laporan adanya kejadian peristiwa itu, petugas kepolisian mendatangi TKP laka laut dan lakukan pencarian korban bersama masyarakat.

“Korban selamat Pak Hasin sempat berteriak memanggil awaknya yang ikut melaut untuk meninggalkan perahu, namun hanya satu orang yang menjawab panggilannya yaitu korban selamat Pak Ian”, terangnya.

Menurutnya, dengan bantuan jerigen Pak Hasin dan Pak Ian mencari rekan-rekanya yang lainnya namun tidak diketemukan, akhirnya korban menepi.