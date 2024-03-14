Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kapal Nelayan di Pamekasan Terbalik, Dua Orang Dinyatakan Hilang

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |20:07 WIB
Kapal Nelayan di Pamekasan Terbalik, Dua Orang Dinyatakan Hilang
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

PAMEKASAN – Kapal nelayan di wilayah Tamberuh Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, Madura Terbalik di tabrak ombak laut saat mencari ikan. Rabu (13/3/2024)

Kejadian bermula saat 5 orang nelayan berangkat mencari ikan ke tengah laut sekitar jam 15.00.WIB.

Sesampainya di tengah laut seperti biasa para nelayan ini menebar jaring untuk menangkap ikan.

"Jam 22.30 wib, Hasin pemilik perahu berniat untuk kembali dan pada saat hampir di pinggir laut Hasin mengarahkan perahunya ke arah timur yang pada saat itu ombak arah barat daya menghempaskan perahu nelayan tersebut hingga terbalik." Ungkap Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto

Mendapatkan laporan adanya kejadian peristiwa itu, petugas kepolisian mendatangi TKP laka laut dan lakukan pencarian korban bersama masyarakat.

“Korban selamat Pak Hasin sempat berteriak memanggil awaknya yang ikut melaut untuk meninggalkan perahu, namun hanya satu orang yang menjawab panggilannya yaitu korban selamat Pak Ian”, terangnya.

Menurutnya, dengan bantuan jerigen Pak Hasin dan Pak Ian mencari rekan-rekanya yang lainnya namun tidak diketemukan, akhirnya korban menepi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Madura Kapal Terbalik tenggelam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184184//dpr-OUNY_large.jpg
DPR Kawal Wacana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau Madura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176201//pesawat_terbang-iuCv_large.jpg
Bandara Trunojoyo Layani Penerbangan Rute Surabaya - Sumenep, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3166148//menkes-JmLy_large.jpg
KLB Campak, Menkes Bakal Bangun Lab Khusus di Madura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163350//mayat-EcxI_large.jpg
Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160754//kapal_terbalik_di_bali-A5HZ_large.jpg
Menhub Ungkap Kronologi Kapal Fastboat Terbalik di Perairan Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/18/3156611//kapal-4pxf_large.jpg
Kapal Wisata Terbalik, 34 Tewas dan Beberapa Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement