Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |02:03 WIB
Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis
Korban tenggelam saat ikut lomba mancing gratis (Foto: Mukhtar Bagus/Okezone)
A
A
A

JOMBANG – Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berujung duka. Seorang pemuda yang hendak mengikuti acara mancing gratis justru terjatuh ke sungai dan tenggelam pada kedalaman sekitar lima meter.

Peristiwa bermula saat korban, Adi Angga Krismoyo (27), tengah mencari lokasi memancing di area dam atau bendungan. Acara mancing gratis tersebut diselenggarakan di sungai Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, pada Sabtu (16/8/2025).

Setelah dilakukan upaya pencarian, tubuh korban akhirnya ditemukan. Ia langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis.

Namun karena kondisinya kritis, korban sempat dirujuk ke RSUD Jombang. Sayangnya, dalam perjalanan menuju rumah sakit, korban menghembuskan napas terakhir. 

Menurut warga, korban datang bersama ayahnya untuk mengikuti acara mancing gratis dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 RI. Panitia telah menaburkan ikan lele sebanyak 1 kwintal ke sungai untuk dipancing secara massal oleh warga, sebagai bentuk kegembiraan menyambut hari kemerdekaan.

Karena gratis, acara ini disambut antusias oleh masyarakat yang berharap bisa mendapatkan ikan hasil pancingan. “Korban bermaksud mencari spot di dekat dam yang lokasinya agak jauh dari peserta lainnya. Nahas, saat berada di tepi dam, korban justru terjatuh dan tenggelam,” ujar Plt Kasun Mayangan, Yuyun Handoko.

Peristiwa ini membuat keluarga korban sangat terpukul. Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun pihak panitia acara mancing gratis yang berhasil dikonfirmasi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3163841/kartika_soekarno_foundation-CTXo_large.jpg
Peringati HUT Ke-80 RI, Kartika Soekarno Foundation Perkuat Komitmen untuk Kesehatan Ibu-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163767/viral-whSH_large.jpg
Mario Dandy Juga Terima Remisi HUT ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163748/hut_ri-Bm2h_large.jpg
Cerita Warga Datang ke Karnaval HUT Ke-80 RI di Monas, Tak Menyangka Bisa Dekat dengan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163733/korlantas-GE7M_large.jpg
HUT Ke-80 RI Lancar, Kakorlantas: Berkat Sinergitas Aparat dan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163729/prabowo-ZxKI_large.jpg
Bianca Terharu saat Presiden Prabowo Cium Bendera Merah Putih Tepat di Depannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163710/pemerintah-Ri46_large.jpg
John Kei hingga Ronald Tannur Dapat Remisi HUT ke-80 RI, Ini Daftar Lengkapnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement