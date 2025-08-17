Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis

JOMBANG – Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berujung duka. Seorang pemuda yang hendak mengikuti acara mancing gratis justru terjatuh ke sungai dan tenggelam pada kedalaman sekitar lima meter.

Peristiwa bermula saat korban, Adi Angga Krismoyo (27), tengah mencari lokasi memancing di area dam atau bendungan. Acara mancing gratis tersebut diselenggarakan di sungai Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, pada Sabtu (16/8/2025).

Setelah dilakukan upaya pencarian, tubuh korban akhirnya ditemukan. Ia langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis.

Namun karena kondisinya kritis, korban sempat dirujuk ke RSUD Jombang. Sayangnya, dalam perjalanan menuju rumah sakit, korban menghembuskan napas terakhir.

Menurut warga, korban datang bersama ayahnya untuk mengikuti acara mancing gratis dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 RI. Panitia telah menaburkan ikan lele sebanyak 1 kwintal ke sungai untuk dipancing secara massal oleh warga, sebagai bentuk kegembiraan menyambut hari kemerdekaan.

Karena gratis, acara ini disambut antusias oleh masyarakat yang berharap bisa mendapatkan ikan hasil pancingan. “Korban bermaksud mencari spot di dekat dam yang lokasinya agak jauh dari peserta lainnya. Nahas, saat berada di tepi dam, korban justru terjatuh dan tenggelam,” ujar Plt Kasun Mayangan, Yuyun Handoko.

Peristiwa ini membuat keluarga korban sangat terpukul. Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun pihak panitia acara mancing gratis yang berhasil dikonfirmasi.

(Arief Setyadi )