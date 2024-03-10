Kapal Tenggelam di Perairan NTT, 36 Penumpang Berhasil Dievakuasi

KUPANG - Sebuah kapal kayu tanpa nama tenggelam di Perairan Oeba Kota Kupang dan Pulau Kera. Sebanyak 36 penumpang telah berhasil diselamatkan oleh Tim Sar Gabungan Kota Kupang.

Kapal kayu tersebut tenggelam di antara perairan Oeba Kota Kupang dan Pulau Kera Pada Minggu (10/3/2024) pukul 16: 15 Wita.

BACA JUGA:

Kapal ini tenggelam dan terbalik usai dihantam angin kencang dan gelombang tinggi.

Para korban yang berhasil dievakusi oleh Tim SAR Gabungan langsung dibawa ke pelabuhan Oeba Kupang dan lainnya masih berada di Pulau Kera. Berikut ini daftar nama-nama korban dalam kecelakaan kapal kayu tersebut.

BACA JUGA:

Dievakuasi Ke TPI Oeba

1. Hasnaini, Pr, 39 tahun, (oeba)

2. Elma, Pr 31 thn (oeba)

3. Salmia, Pr, 17 thn (oeba)

4. Taufik, Lk, 18 thn (oeba)

5. Aldi, Lk, 16 thn (oeba)

6. Iksar, Lk, 11 thn (oeba)

7. Ikvan, Lk, 10 thn (oeba)

8. Dira, Pr, 18 thn (oeba)

9. Sakti, Lk, 18 thn (oeba)

10. Hasrul 11 Thn (oeba)

11. Jufri 15 Thn (oeba)

RBB 06 Basarnas Kupang

12. Aswar 23 thn

13. AWAL 40 Thn (RBB)

14. Wendi 28 Thn (RBB)

15. Ikbal 20 Thn (RBB)

16. Rendi 27 Thn (RBB)

17. Ikram 27 Thn (RBB)

18. Putra 22 Thn (RBB)

19. Anto 21 Thn (RBB)

20. Isnan 15 Thn (RBB)