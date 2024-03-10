Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapal Kayu Angkut 20 Penumpang Tenggelam di Kupang, Belasan Orang Masih Hilang

Aris Lake , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |22:30 WIB
Kapal Kayu Angkut 20 Penumpang Tenggelam di Kupang, Belasan Orang Masih Hilang
KUPANG - Sebuah kapal kayu nelayan tanpa nama tenggelam di antara Perairan Oeba Kota Kupang dan Pulau Kera, pada Minggu (10/3/2024) pukul 16:15 Wita. Kapal tenggelam usai dihantam angin kencang dan gelombang tinggi.

Penumpang yang berada dalam kapal berjumlah sekitar 20 orang dengan tujuan berlayar dari Pelabuhan TPI Oeba Kupang menuju Pulau Kera guna untuk berlibur.

Berdasarkan informasi yang diterima dari tim SA. Semua penumpang yang berniat berlibur di Pulau Kera semuanya berprofesi sebagai nelayan.

