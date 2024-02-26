6 Hari Dilaporkan Hilang Tenggelam, Nelayan Ini Ditemukan Selamat di Atas Pelepah Kelapa

SELONG - Fahrurrozi (28) nelayan asal Dusun Poton Bako Desa Jerowaru Lombok Timur, dilaporkan sudah 6 hari hilang akibat tenggelam. Beruntung, korban ditemukan dalam kondisi selamat di Dermaga Tanjung Luar Kecamatan Keruak, Sabtu (24/02/2023).

Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Nikolas Oesman mengungkapkan korban dilaporkan hilang tenggelam saat memancing ikan di Perairan Teluk Jukung, Kecamatan Jerowaru pada 18 Februari 2024.

"Dari keterangan saksi bahwa korban berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang kebetulan ada di sekitar pesisir pantai", tuturnya, Minggu (25/02/2024)

"Setelah saksi ke sumber suara, tepat di Dermaga korban ditemukan dalam keadaan tengkurap bersama batang pelepah kelapa di mana korban pada saat ditemukan hanya mengenakan celana pendek", sambung Nikolas.