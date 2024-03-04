Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang Sejak Bulan Lalu, Nelayan Kolaka Ditemukan Terdampar di Pulau Lambasina

Muh Rusli , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |00:50 WIB
Hilang Sejak Bulan Lalu, Nelayan Kolaka Ditemukan Terdampar di Pulau Lambasina
Nelayan bernama Mansir ditemukan selamat di Pulau Lambasina Besar setelah 4 hari hilang (Basarnas)
A
A
A

KOLAKA - Seorang nelayan asal Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Mansir (35) yang dilaporkan hilang saat melaut pada 28 Februari lalu berhasil ditemukan, Minggu (3/3/2024).

Pria tersebut terdampar di pesisir Pulau Lambasina Besar, Kolaka, dalam keadaan selamat.

Humas Basarnas Kendari Wahyudi mengatakan bahwa kabar keberadaan Mansir pertama kali diterimah pada pukul 10.30 Wita. Lokasinya terletak di Pulau Lambasina Besar yang berjarak sekitar 9,11 Nautical Mile (NM), arah Selatan Tenggata dari posisi awal pencarian.

