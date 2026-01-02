Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pipa Gas PT TGI Meledak, Jalan Lintas Timur Riau–Jambi Ditutup

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |20:28 WIB
Pipa Gas PT TGI Meledak, Jalan Lintas Timur Riau–Jambi Ditutup
Jalan Lintas Timur Riau–Jambi Ditutup (foto: dok ist)
INDRAGIRI HILIR - Ledakan hebat akibat kebocoran pipa gas milik PT Trans Gas Indonesia (TGI) mengguncang Dusun Nibul, Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Jumat (1/1/2026) sore. Insiden tersebut menyebabkan penutupan total Jalan Lintas Timur Riau–Jambi demi keselamatan pengguna jalan.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, membenarkan terjadinya kebocoran pipa gas yang disertai kebakaran. Ledakan tersebut memicu semburan api setinggi sekitar 15 meter yang hingga Jumat malam masih menyala.

"Benar telah terjadi kebocoran yang disertai kebakaran pada pipa gas PT TGI di Kecamatan Kemuning. Untuk pengamanan, arus lalu lintas Jalan Lintas Timur kami tutup sementara," ujar Anom saat dikonfirmasi.

Berdasarkan laporan di lapangan, suara ledakan keras terdengar sekitar pukul 16.00 WIB dari pipa gas tanam. Tak lama kemudian, api menyembur ke udara dengan tekanan tinggi. Meski wilayah setempat diguyur hujan lebat, kobaran api belum berhasil dipadamkan.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
