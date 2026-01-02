Pencarian WN Spanyol Korban KM Putri Sakinah Dilanjutkan, SAR Sejumlah Pulau Disisir

Pencarian WN Spanyol Korban KM Putri Sakinah Dilanjutkan, SAR Sejumlah Pulau Disisir (Ist)

JAKARTA - Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap tiga warga negara asing (WNA) asal Spanyol yang menjadi korban tenggelam KM Putri Sakinah. Hari ini, Jumat (2/1/2026), tim gabungan fokus menyisir sejumlah pulau di sekitar Pulau Padar.

1. Pencarian Dilanjutkan

Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman mengatakan, Tim SAR Gabungan mengerahkan 58 orang dengan alut yang dikerahkan sebanyak 11 Kapal dari Basarnas, TNI/Polri, KSOP Labuan Bajo dan Searider Gakum Kementerian Kehutanan, serta speedboat wisata anggota Grahawisri Labuan Bajo.

"Tim SAR Gabungan hari ini masih terus berfokus melaksanakan penyisiran di pulau-pulau terdekat dari Pulau Padar, pelaksanaan penyelaman, dan penurunan Disnav dan Hidronav serta pengerahan drone thermal untuk mencari keberadaan 3 WNA Spanyol," ujar Fathur dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).

Area yang disisir tim SAR adalah sebagai berikut:

- Penyisiran di atas permukaan laut dengan menggunakan KN Puntadewa 250 dengan luas area pencarian 15,4 NM.

- Penyisiran di atas permukaan laut dgn menggunakan Sea Raider KSOP Labuan Bajo dengan luas area pencarian 12,6 NM.

- Penyisiran di atas permukaan laut dengan menggunakan Sea Raider Lanal Labuan Bajo dengan luas area pencarian 11 NM.

- Penyisiran di atas permukaan laut dengan menggunakan RIP 500 PK POS SAR Labuan Bajo dengan luas area pencarian 7,5 NM.

- Penyisiran di atas permukaan laut dengan menggunakan Hidronav dengan luas area pencarian 4,50 NM.

- Penyisiran di atas permukaan laut dengan menggunakan Sea Raider Polairud Labuan Bajo dengan luas area pencarian 5,55 NM.

- Penyisiran di atas permukaan laut dengan menggunakan DISNAV dengan luas area pencarian 6,0 NM.