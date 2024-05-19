Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Nelayan di Pantai Seroja Tewas Diterkam Buaya

Aris Lake , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |21:01 WIB
Nelayan di Pantai Seroja Tewas Diterkam Buaya
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

BELU - Salah seorang nelayan Kabupaten Belu perbatasan Indonesia-Timor Leste tewas usai diterkam buaya saat mencari ikan di sekitaran pantai Seroja, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Sabtu 18 Mei 2024 Malam.

Korban bernama Laurensius Lau (51) warga Dusun Weain, Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Korban meninggal dengan luka gigitan rusuk kiri, tangan kiri patah, dan belakang luka.

Berlandaskan Informasi yang diperoleh dari para saksi, penyerangan buaya tersebut terjadi di Pantai Seroja, Dusun Motaain perbatasan dengan Desa Kenebibi, Kakuluk Mesak.

Polres Belu melalui Kapolsek Tasi Feto Timur, Ipda Yusran menuturkan, keterangan kedua saksi Olandino da Silva dan Dominikus Siku kejadian berawal pada pukul 12.00 Wita, korban dan kedua saksi pergi ke Pantai Seroja untuk menangkap ikan (pukat ikan).

Sekitar pukul 19.00 Wita, korban bersama saksi menarik pukat. Sementara menarik pukat, saksi Olandino melihat buaya yang datang ke arah mereka. Sehingga korban bersama kedua saksi lari mengamankan diri dengan memanjat pohon bakau. Di mana saksi Olandino dan korban memanjat 1 pohon bakau yang sama, dengan posisi saksi Olandino di atas (ketinggian) sedangkan korban di bawah.

"Namun tiba-tiba buaya menerkam perut korban sebelah kiri, sehingga korban terjatuh dalam air. Lalu buaya menyeret korban dari TKP ke lokasi ditemukan sekitar 500 Meter dengan ketinggian air laut saat menerkam korban setinggi lutut orang dewasa," sebutnya mengutip keterangan saksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polres Belu nelayan Buaya
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036628/seorang-ibu-membiarkan-putri-balitanya-bermain-dengan-ratusan-anak-buaya-dp7M8RCJWc.jpg
Seorang Ibu Membiarkan Putri Balitanya Bermain dengan Ratusan Anak Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3027000/buaya-serang-2-ibu-rumah-tangga-di-tanggamus-lampung-yT1EO1b2jm.jpg
Buaya Serang 2 Ibu Rumah Tangga di Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/340/3015249/52-ekor-anak-buaya-muara-hendak-diselundupkan-ke-thailand-eJGOonIm8j.jpg
52 Ekor Anak Buaya Muara Hendak Diselundupkan ke Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010280/nelayan-belu-tewas-diterkam-buaya-saat-melaut-dengan-saudaranya-XfNXBctTSl.jpg
Nelayan Belu Tewas Diterkam Buaya saat Melaut dengan Saudaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/340/3005746/ngeri-buaya-muara-masuk-jaring-nelayan-di-lampung-selatan-WDTRS5GnNL.jpg
Ngeri! Buaya Muara Masuk Jaring Nelayan di Lampung Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/608/2998205/viral-penampakan-buaya-di-sungai-pekatal-medan-gegarkan-warga-bksd-turunkan-tim-m3oFTO4E6t.jpg
Viral Penampakan Buaya di Sungai Pekatal Medan Gegerkan Warga, BKSD Turunkan Tim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement