HOME NEWS NUSANTARA

Nelayan Belu Tewas Diterkam Buaya saat Melaut dengan Saudaranya

Aris Lake , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |06:45 WIB
Nelayan Belu Tewas Diterkam Buaya saat Melaut dengan Saudaranya
Ilustrasi buaya (Foto: Freepik)
A
A
A

BELU - Seorang nelayan tewas diduga diterkam buaya di kawasan wisata Pantai Pasir Putih, Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 18 Mei 2024 malam.

Kepala Desa Kenebibi, Petrus Kapir mengatakan bahwa korban jadi korban saat melaut dengan dua saudaranya di perairan Pasir Putih Kenebibi. Jenazah pria itu sudah ditemukan.

"Jasadnya sudah ditemukan," tutur Petrus Kapir saat dihubungi wartawan.

 BACA JUGA:

Petrus mengaku tak tahu persis kronologinya. Hanya saja yang ia ketahui bahwa korban pada sore kemarin pergi melaut dengan dua saudaranya hingga malam.

"Mereka bertiga melaut di seputaran kawasan pasir putih sampai gelap, salah satunya diterkam buaya, sehingga saudaranya yang satu kembali memberitahu masyarakat untuk membantu cari jasadnya dan sudah ditemukan," ujar Petrus.

Halaman:
1 2
      
