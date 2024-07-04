Pemotor Wanita Terlindas Truk, Sopir Melarikan Diri

Pemotor wanita meninggal usai terlindas truk (Foto : Istimewa/Ramli N)

SELONG - Seorang pemotor wanita asal Masbagik Utara, Nur Dianti, menjadi korban tabrak lari, Rabu 3 Juli 2024.

Korban dinyatakan meninggal dunia di tempat usai terlindas truk. Sementara sopir truk kabur melarikan diri.

Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Lombok Timur, IPDA Alam Prima Yogi membenarkan insiden itu.

"Benar kejadian tersebut, dan sopir truk yang melarikan diri, saat ini berstatus lidik," ucapnya, Kamis (4/7/2024).

Dari hasil penyelidikan, kejadian itu berawal saat motor yang dikendarai korban datang dari arah selatan (Masbagik) menuju arah utara (Rempung).