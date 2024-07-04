Gempa M4,4 Guncang Jembrana Bali

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,4 mengguncang Jembrana, Bali, Kamis (4/7/2024), pukul 18.37 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di laut kedalaman 10 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 132 km Barat Daya Jembrana Bali pada koordinat 9.40 Lintang Selatan – 114.04 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.4, 04-Jul-2024 18:37:32WIB, Lok:9.40LS, 114.04BT (132 km BaratDaya JEMBRANA-BALI), Kedlmn:10 Km,” tulis petugas BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas.

(Angkasa Yudhistira)