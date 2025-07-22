Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Tangkap Sopir Pikap Penabrak Pesepeda yang Tewas di Jembatan Suramadu

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |12:47 WIB
Polisi Tangkap Sopir Pikap Penabrak Pesepeda yang Tewas di Jembatan Suramadu
Satlantas Polres Bangkalan akhirnya menangkap AR (25), sopir pikap putih pelaku tabrak lari di Jembatan Suramadu/Foto: Diwan Mohammad Zahri -Okezone
A
A
A

BANGKALAN – Satlantas Polres Bangkalan akhirnya menangkap AR (25), sopir pikap putih pelaku tabrak lari di Jembatan Suramadu. Korban yang tengah mengayuh sepeda tewas di tempat.

Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono menjelaskan, pelaku ditangkap setelah kepolisian melakukan penyelidikan selama sepekan. Pelaku merupakan warga Kecamatan Gubeng, Surabaya, dan ditangkap di rumahnya.

Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil analisis rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian.

“Pada Sabtu, kami bisa mendeteksi keberadaan pelaku. Hari yang sama langsung kami amankan di rumahnya. Pikap yang digunakan pelaku saat kejadian ditemukan di bengkel karena sedang diperbaiki,” ujar AKBP Hendro, Selasa (22/7/2025).

Kecelakaan maut terjadi pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 06.20 WIB di KM 3.400 Jembatan Suramadu, arah Bangkalan menuju Surabaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/338/3136157/kecelakaan-X0NE_large.jpg
Tabrak Lari Chevrolet di Pluit, Pengemudi BYD Seal Bakal Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/340/3029999/pemotor-wanita-terlindas-truk-sopir-melarikan-diri-wB4HYUvzRm.jpg
Pemotor Wanita Terlindas Truk, Sopir Melarikan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3029992/bocah-7-tahun-di-cibinong-diduga-jadi-korban-tabrak-lari-polisi-selidiki-1yFUnYnJ4D.jpg
Bocah 7 Tahun di Cibinong Diduga Jadi Korban Tabrak Lari, Polisi Selidiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/338/3028214/polisi-tangkap-pengemudi-mobil-tabrak-lari-bocah-berkebutuhan-khusus-di-tol-cijago-depok-5SiAxh8zyb.jpg
Polisi Tangkap Pengemudi Mobil Tabrak Lari Bocah Berkebutuhan Khusus di Tol Cijago Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/519/3012065/korban-tabrak-lari-di-surabaya-meninggal-di-tkp-terekam-cctv-zODQte1voJ.jpg
Korban Tabrak Lari di Surabaya Meninggal di TKP, Terekam CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/338/3010215/5-fakta-petugas-ppsu-selamatkan-ibu-hamil-korban-tabrak-lari-lLxWHcUZQW.jpg
5 Fakta Petugas PPSU Selamatkan Ibu Hamil Korban Tabrak Lari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement