Kronologi Tabrak Lari Mobil Mazda: 2 Pelajar Tewas hingga Disambar Kereta

JAKARTA - Polisi menyatakan dua orang pelajar tewas dan tiga lainnya mengalami luka-luka, akibat aksi tabrak lari yang dilakukan pengemudi mobil Mazda CX-5 berinisial JC di Jalan Tanah Sereal IV, Tambora, Jakarta Barat.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, menjelaskan peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat 2 Januari 2025 sekitar pukul 02.20 WIB. Saat itu, mobil Mazda CX-5 melaju dari arah selatan menuju utara.

"Pengendara mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai RNJ dengan penumpang V dan A," ujar Joko, Jumat (2/1/2026).

Benturan keras tersebut menyebabkan sepeda motor korban oleng, dan menghantam sepeda motor lain jenis Honda PCX yang dikendarai S. Tak berhenti di situ, mobil Mazda yang melaju tak terkendali kembali menabrak seorang pejalan kaki berinisial MD.