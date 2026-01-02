Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Tabrak Lari Mobil Mazda: 2 Pelajar Tewas hingga Disambar Kereta

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |19:35 WIB
Kronologi Tabrak Lari Mobil Mazda: 2 Pelajar Tewas hingga Disambar Kereta
Kasus Kecelakaan lalu lintas (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyatakan dua orang pelajar tewas dan tiga lainnya mengalami luka-luka, akibat aksi tabrak lari yang dilakukan pengemudi mobil Mazda CX-5 berinisial JC di Jalan Tanah Sereal IV, Tambora, Jakarta Barat.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, menjelaskan peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat 2 Januari 2025 sekitar pukul 02.20 WIB. Saat itu, mobil Mazda CX-5 melaju dari arah selatan menuju utara.

"Pengendara mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai RNJ dengan penumpang V dan A," ujar Joko, Jumat (2/1/2026).

Benturan keras tersebut menyebabkan sepeda motor korban oleng, dan menghantam sepeda motor lain jenis Honda PCX yang dikendarai S. Tak berhenti di situ, mobil Mazda yang melaju tak terkendali kembali menabrak seorang pejalan kaki berinisial MD.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193129//kecelakaan-qfXU_large.jpg
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056//kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759//kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192563//mobil_anak_anggota_dprd_serang-9Z7c_large.jpg
Mobil Anak Anggota DPRD Serang Tabrak Tiga Motor, Enam Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520//anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192518//direktur_lalu_lintas_polda_jateng_kombes_m_pratama_adhyasastra-0aCJ_large.jpg
Fakta Baru Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Semarang, Sopir Pakai SIM Palsu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement