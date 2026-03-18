Detik-Detik Pemudik Kecelakaan Tunggal di Jalan Arteri Cirebon

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |12:12 WIB
JAKARTA - Di tengah meningkatnya volume kendaraan pada puncak arus mudik Lebaran, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur arteri wilayah Cirebon. Pada Rabu (18/3/2026), sudah dua kali terjadi kecelakaan tunggal motor pemudik akibat melaju dengan kecepatan tinggi.

Pantauan di lokasi pada pukul 09.15 WIB, terjadi kecelakaan tunggal sepeda motor pemudik dari Tangerang menuju Tegal, Jawa Tengah. Dua pemudik berinisial H (26) dan B (38) itu terjatuh akibat rem mendadak saat kondisi lalu lintas cukup padat.

Polisi di Pospam Pemuda Jalan Arteri Cirebon langsung sigap membawa mereka ke pos kesehatan. Akibat kejadian tersebut, kedua pemudik mengalami luka lecet dan langsung mendapatkan penanganan.

Peristiwa ini terjadi saat arus kendaraan di jalur arteri meningkat seiring puncak mudik, terutama setelah diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way di jalan tol. Sejumlah kendaraan yang tidak dapat mengakses tol pun dialihkan ke jalur arteri, sehingga meningkatkan risiko kepadatan dan potensi kecelakaan.

Untuk itu polisi melalui pengeras suara yang ada di Pospam Pemuda terus mengingatkan para pemudik, khususnya pengguna sepeda motor, untuk tidak memaksakan kecepatan selama perjalanan. Pemudik diingatkan untu mengutamakan keselamatan, bukan kecepatan.

“Untuk pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, tidak perlu ngebut. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Ingat, nenek moyang kita pelaut, bukan pembalap," ujar petugas kepolisian.

Pemudik diimbau menjaga jarak aman, tetap fokus saat berkendara, serta beristirahat jika kondisi tubuh mulai lelah.
 

