Detik-Detik Kecelakaan di Tol Pejagan-Pemalang KM 259 yang Tewaskan 1 Penumpang Bus

JAKARTA - Polres Brebes melakukan respons cepat dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Bus PO Zentrum MK dengan mobil Daihatsu pick up di ruas Tol Pejagan–Pemalang KM 259.300 A, Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Selasa malam, 17 Maret 2026.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 21.39 WIB tersebut mengakibatkan satu orang penumpang bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 33 orang lainnya mengalami luka-luka.

Dengan waktu respons yang cepat, personel Polres Brebes segera melakukan langkah penanganan di lokasi, meliputi evakuasi korban, pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), serta pengaturan arus lalu lintas guna mencegah terjadinya kemacetan dan kecelakaan lanjutan.

Berdasarkan hasil olah TKP awal, kecelakaan bermula saat bus Mercedes Benz PO Zentrum bernomor polisi K-7603-OF yang dikemudikan Wahyu (32) melaju dari arah barat ke timur dan berupaya mendahului kendaraan lain melalui bahu jalan sebelah kiri.

Pada saat bersamaan, terdapat mobil Daihatsu pick up bernomor polisi B 9108 BBI yang sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kendala teknis.

Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari hingga bus menabrak bagian belakang pick up dan terguling ke sisi utara jalan tol.

Dalam penanganan tersebut, korban meninggal dunia atas nama STM (60) segera dievakuasi. Sementara puluhan korban luka langsung dilarikan ke RS Bhakti Asih Brebes dan RSUD Brebes untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif.

Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah yang turun ke lokasi turut memastikan proses evakuasi dan penanganan korban berjalan dengan baik.

“Kami langsung ke TKP begitu menerima laporan, anggota datang kurang dari 10 menit dan sudah berada di lokasi untuk menolong para korban. Ini menjadi prioritas kami agar korban segera mendapatkan bantuan medis,” katanya, Rabu (18/3/2026).