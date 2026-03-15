Polisi Petakan Titik Rawan Macet dan Kecelakaan di Jalur Gentong Tasikmalaya

JAKARTA – Titik rawan kemacetan (trouble spot) dan rawan kecelakaan (black spot) di kawasan Lingkar Gentong dan sekitarnya yang menuju Ciamis telah diidentifikasi oleh Polres Tasikmalaya Kota. Para pemudik diimbau untuk memperhatikan keselamatan saat melintas di jalur tersebut.

Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, AKP Riki Kustiawan menjelaskan black spot yang dimaksud berada di Tanjakan Gentong. Di area tersebut terdapat tanjakan dengan kemiringan cukup tinggi sehingga dapat memengaruhi kestabilan kendaraan saat berbelok.

“Jadi kendaraan harus melakukan manuver terlebih dahulu. Jika tidak, kendaraan berat bisa berhenti mendadak dan berpotensi terjungkal,” kata Riki saat paparan di Pos Pengamanan Polres Tasikmalaya Kota, Minggu (15/3/2026).

Di kawasan Lingkar Gentong juga terdapat titik yang kerap menjadi tempat berhenti truk. Saat arus mudik sedang padat, keberadaan truk yang menepi untuk beristirahat atau makan kerap menjadi hambatan arus lalu lintas.

Riki lebih lanjut menjelaskan trouble spot yang salah satunya berpusat di Simpang Tiga Pamoyanan. Kawasan tersebut merupakan jalur penghubung antar kabupaten/kota. Simpang Tiga Pamoyanan juga menjadi penghubung arah Tasikmalaya menuju Majalengka, Kuningan, hingga Ciamis.

Potensi kemacetan juga dapat terjadi di sekitar Polsek Rajapolah. Riki mengatakan di kawasan tersebut terdapat jalan raya gantung yang mengarah ke Ciamis. Biasanya terdapat hambatan arus lalu lintas akibat laju kendaraan truk sumbu tiga.