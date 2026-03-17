Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ, Lalu Lintas Arah Cikampek Macet Parah

JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ) KM 46+200 arah Cikampek, Selasa (17/3/2026) siang. Akibat insiden ini arus lalu lintas arah Cikampek tersendat.

Berdasarkan informasi dari akun resmi X PT Jasa Marga @PTJASAMARGA, laporan kecelakaan pertama kali diunggah pada pukul 12.01 WIB.

“12.15 WIB #Kecelakaan_Jalan_Layang_MBZ Karawang Barat KM 46+200 arah Cikampek, ada kecelakaan beruntun di lajur kanan, dalam penanganan petugas,” tulis pihak Jasa Marga dalam unggahannya.

Saat itu, dilaporkan terjadi kecelakaan di lajur kanan dan petugas diturunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan.

Namun selang beberapa menit kemudian, pada pukul 12.15 WIB, PT Jasa Marga memberikan pembaruan informasi yang menyebutkan bahwa insiden di Karawang Barat KM 46+200 tersebut merupakan kecelakaan beruntun.