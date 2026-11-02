Hidup Makin Sulit! Pasutri Nekat Bunuh Bayi di Toilet Pasar Kebayoran Lama

JAKARTA - Bayi berumur 20 bulan tega dibunuh oleh ayah tirinya berinisial AR (22) dan ibu kandungnya sendiri JM (20) di toilet umum Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keduanya tega membunuh bayi itu karena tidak mampu membiayai sang anak.

“Untuk pembunuhan itu, yang membunuh adalah kedua orang tuanya, ibu kandung dan ayah tiri. Itu kejadiannya itu motif karena ekonomi, mereka tidak mampu,” kata Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Seala Syah Alam dikutip Senin (2/11/2026).

Seala menerangkan, kedua pelaku memilih korban yang berusia paling kecil untuk diakhiri hidupnya. “Akhirnya dari dua bersaudara ini, yang paling kecillah dibunuh oleh kedua orang tuany,” ujar Seala.

Dikatakannya, pelaku sempat berjalan kaki hingga ke daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dan menemukan lahan kosong. Lokasi itu lah dipilih mereka mengubur korban dengan menggunakan kantong kresek.

“Kedua orang tua itu atau pelaku memesan taksi online, turun di Palmerah, jalan sampai ke Benhil. Benhil, di kiri jalan itu ada lahan kosong,”ujarnya.

“Nah, di situlah kedua pelaku kemudian mengubur anaknya dengan menggunakan kantong kresek,” sambungnya.