Pengamen Ondel-Ondel Tewas Mengenaskan di Pinggir Tol Tangerang

JAKARTA - Warga Kampung Sawah Dalam, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang digegerkan adanya mayat pria yang ditemukan di pinggir Jalan Tol Tangerang-Jakarta. Korban diketahui merupakan pengamen ondel-ondel berinisial D.

“Korban diketahui berinisial D, seorang laki-laki yang berdasarkan informasi sementara berprofesi sebagai pengamen atau pemain ondel-ondel. Untuk identitas lengkap korban saat ini masih dalam proses pendalaman,” kata Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Gunawan Kamis (19/11/2026).

Gunawan mengungkapkan, korban sebelumnya terlihat berada di sekitar lokasi pada Senin (16/11) malam. Selanjutnya, pada Selasa (17/11) dini hari, salah seorang saksi mengaku mendengar adanya keributan di sekitar belakang rumah kontrakannya.

“Pada Rabu siang, warga kemudian menemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia di pinggir jalan tol dan melaporkannya kepada pihak kepolisian,” ujarnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Polsek Pinang bersama Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota telah mendatangi lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).