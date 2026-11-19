Pelaku Pembunuhan Pria di Menteng Ditangkap, Polisi Dalami Motif

JAKARTA - Polisi menangkap MB, terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026) dini hari. Saat ini, polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut.

“Penyidik masih mendalami keterangan MB dan para saksi serta menelaah barang bukti untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang mengakibatkan seorang laki-laki meninggal dunia,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imron Ermawan, Kamis (19/11/2026).

Imron menjelaskan, MB ditangkap di kawasan Stasiun Bogor pada Rabu (18/11/2026). Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Subdit Jatanras, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait peristiwa tersebut agar menyampaikannya melalui layanan Call Center Polri 110 atau mendatangi kantor kepolisian terdekat.

“Setiap informasi dapat membantu penyidik mengungkap perkara ini secara objektif,” ujarnya.