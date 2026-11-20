Pendeta Florida Dinyatakan Bersalah Terlibat dalam Pembunuhan Presiden Haiti

MIAMI - Seorang pendeta asal Florida, Amerika Serikat (AS) dinyatakan bersalah atas sejumlah dakwaan yang berkaitan dengan pembunuhan Presiden Haiti, Jovenel Moïse.

Christian Emmanuel Sanon, pria berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Haiti, dinyatakan bersalah atas kedelapan dakwaan yang ditujukan kepadanya, termasuk konspirasi untuk membunuh atau menculik seseorang. Ia terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Pria berusia 67 tahun itu dituduh terlibat dalam rencana untuk menggantikan Moïse sebagai presiden Haiti pada tahun 2021. Ia diduga berniat memberikan kontrak-kontrak menguntungkan kepada sebuah perusahaan keamanan yang berbasis di Florida setelah berhasil menduduki jabatan tersebut.

Pembunuhan Moïse telah menyebabkan Haiti tidak memiliki pemimpin selama lima tahun. Kekosongan politik ini telah memperparah kekerasan oleh kelompok kriminal di negara Karibia yang miskin tersebut.

Pemilihan presiden dijadwalkan akan berlangsung tahun depan. Istri Moïse, Martine—yang turut terluka dalam serangan yang menewaskan suaminya—mengumumkan minggu ini bahwa ia berniat untuk mencalonkan diri.

Sanon dinyatakan bersalah pada Rabu, (18/11/2026) setelah persidangan selama delapan minggu di pengadilan federal di Miami. Pengacaranya menyatakan bahwa Sanon tetap mengaku tidak bersalah dan berencana untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

Jaksa penuntut mengungkapkan bahwa Sanon memiliki "ambisi politik" di Haiti. Pada April 2021, ia bertemu dengan beberapa rekan konspirator lainnya untuk menyusun rencana menggulingkan Moïse melalui serangan bersenjata ke istana kepresidenan di ibu kota, Port-au-Prince.

Di antara mereka terdapat pimpinan perusahaan Counter Terrorist Unit Federal Academy dan Counter Terrorist Unit Security—yang secara kolektif disebut sebagai CTU. Kelompok ini berperan mendanai kudeta tersebut dengan imbalan kontrak pemerintah untuk proyek infrastruktur, serta penyediaan pasukan dan peralatan keamanan.