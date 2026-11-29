Ratusan Personel TNI-Polri Patroli Besar-besaran di Yogyakarta, Ada Apa?

JAKARTA - Sebanyak 800 personel gabungan TNI-Polri menggelar patroli skala besar di sejumlah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu 28 November 2026 malam.

Patroli ini difokuskan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, aksi premanisme, serta berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolda DIY, Irjen Abioso Seno Aji menegaskan, kehadiran aparat di lapangan harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Patroli juga menjadi bagian dari upaya memastikan aktivitas warga berlangsung aman dan nyaman.

“Patroli ini untuk memastikan aktivitas warga berlangsung aman, nyaman, dan tenang. Tugas kita di wilayah Polda DIY adalah 7×24 jam siap memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat. Jangan berharap kita tidur nyenyak sebelum masyarakat tidur nyenyak,” ujar Abioso, Minggu (29/11/2026).

Ia juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan dan aksi premanisme yang mengganggu ketertiban masyarakat. Meski demikian, seluruh personel diminta memahami situasi wilayah dan menjalankan tugas secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

“Negara tidak boleh kalah dengan segala bentuk kejahatan dan premanisme. Saya perintahkan seluruh jajaran untuk melakukan tindakan tegas kepada siapa pun yang mengganggu kamtibmas di wilayah DIY. Jangan pernah ragu, yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan di lapangan semata-mata untuk bangsa dan negara,” ujarnya.