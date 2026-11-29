Viral Sekelompok Orang Pakai Atribut Polri Ancam Pengemudi di Mal Bekasi, Polisi: Sudah Ditangkap!

BEKASI - Polisi menangkap empat pria yang diduga melakukan mengancam terhadap seorang pengendara mobil di Mal Living Plaza di kawasan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan lencana Polri di lehernya. Keempat pelaku berinisial JFS (41), RHG (35), EPS (40), dan IGNAAP (24) berhasil ditangkap di area pujasera Grand Centre Point Bekasi.

“Empat tersangka dalam kasus pengancaman terhadap seorang pengendara di kawasan Living Plaza, Medan Satria, telah kami amankan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Verdika Bagus Prasetya, Minggu (29/11/2026).

Verdika menyebutkan, pria yang mengenakan lencana dalam video tersebut merupakan salah satu tersangka berinisial EPS. Polisi masih menelusuri klaim para pelaku yang mengaku sebagai anggota Polri.

“Pria berkalung lencana dalam video yang beredar luas adalah EPS, salah satu tersangka. Klaim mereka sebagai polisi sedang kami telusuri. Kami tidak akan membiarkan institusi Polri dipakai untuk menakut-nakuti masyarakat,” ujar Verdika.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait alasan para pelaku mengikuti korban dan peran-perannya.