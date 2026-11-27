Cek Sekolah Rakyat di Bekasi, Menkomdigi: Alhamdulillah, Infrastruktur Digital Terkoneksi Baik

CIKARANG - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan infrastruktur digital di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah terkoneksi dengan baik. Kepastian tersebut disampaikan setelah dirinya melakukan kunjungan ke sekolah tersebut pada Jumat (27/11/2026).

Meutya menjelaskan, fasilitas digital yang tersedia saat ini masih mencukupi kebutuhan sekolah. Kondisi itu didukung jumlah siswa yang baru mencapai 344 orang dari total kapasitas 1.086 siswa.

Meski demikian, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tetap membuka peluang untuk melakukan penguatan infrastruktur apabila dibutuhkan. Pihak sekolah dapat menyampaikan kebutuhan tersebut melalui kepala sekolah agar ditindaklanjuti oleh kementerian.

"Alhamdulillah di sini kita tidak perlu melakukan banyak hal. Karena memang koneksinya sudah baik," kata Meutya Hafid di SRT 1 Kabupaten Bekasi, Cikarang, Jawa Barat, pada Jumat.

Meutya menyebut ketersediaan infrastruktur digital memungkinkan para siswa mendapatkan akses internet untuk menunjang kegiatan pendidikan. Namun, siswa di Sekolah Rakyat tidak diperbolehkan menggunakan gadget.

Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengawal implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Aturan tersebut membatasi penggunaan platform media sosial berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun.