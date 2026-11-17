Pemerintah Pastikan Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Hutan Kota UI

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Universitas Indonesia (UI) tidak akan menggunakan kawasan hutan kota. Hal ini disampaikan Gus Ipul merespons polemik yang muncul terkait lokasi lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yang disebut-sebut berada di kawasan hutan kota UI.

Sebelumnya, Gus Ipul telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 16 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan utama adalah kesiapan lahan seluas 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di UI.

“Enggak, jadi itu salah. Jadi di bagian kota, tapi sisi yang dengan hutan. Jadi berhimpitan. Jadi hutan kotanya itu tetap hutan kota, dan tanahnya UI di sisi Jakarta yang berhimpitan dengan hutan kota,” ujar Gus Ipul, Selasa (17/11/2026).

Gus Ipul menjelaskan, masih akan dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan Universitas Indonesia.

“Pernyataan saya kan ada gitu juga. Pernyataan saya, coba buka deh, akan dilihat kesesuaian administrasinya. Baru KPKS dulu apa-apa itu. Nah, kita lihat judulnya, tapi pernyataan saya, coba deh yang rilis itu. Ini kan kesesuaian administrasinya masih panjang,” jelas Gus Ipul.