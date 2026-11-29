Cegah Banjir Berulang, Sejumlah Drainase di Kawasan Serpong Direvitalisasi

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Tujuh provinsi masuk kategori Siaga, sementara sebagian besar wilayah lainnya berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Musim penghujan akan meningkatkan potensi terjadinya banjir di sejumlah wilayah, terutama kawasan permukiman yang memiliki sistem drainase kurang baik. Curah hujan tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan sungai meluap dan saluran pembuangan tidak mampu menampung volume air.

Salah satu wilayah yang sering menjadi langganan banjir adalah di Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah saluran drainase untuk mencegah terjadinya banjir, seperti di Jalan Cilenggang 2, Kecamatan Serpong.

“Yang kami bangun bukan hanya jalur pedestrian, tetapi juga infrastruktur pendukung yang dirancang saling terintegrasi. Di bawah trotoar terdapat saluran drainase untuk mengoptimalkan aliran air, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi potensi genangan di kawasan tersebut,” ujar Kepala DSDABMBK Kota Tangerang Selatan, Robbi Cahyadi, Minggu (29/11/2026).

Selain saluran drainase, pembangunan tersebut juga dilengkapi kotak saluran utilitas terpadu yang berfungsi sebagai ruang penempatan jaringan utilitas, seperti kabel telekomunikasi dan jaringan lainnya, agar lebih tertata dan terlindungi.

Menurut Robbi, penyediaan saluran utilitas terpadu menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan risiko pembongkaran trotoar secara berulang akibat pekerjaan pemasangan maupun pemeliharaan jaringan utilitas pada kemudian hari.

“Dengan penataan utilitas yang lebih terintegrasi, kawasan ini diharapkan menjadi lebih rapi, aman, dan memiliki kualitas infrastruktur yang lebih baik. Kami ingin pembangunan yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga mendukung kebutuhan kawasan dalam jangka panjang,” ujarnya.