Driver Ojol Tanduk Petugas Dishub di Cakung Jaktim, Begini Nasibnya Usai Diamankan Polisi

JAKARTA - Kasus penganiayaan terhadap petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di Cakung, Jakarta Timur yang dipicu teguran terhadap pengendara melawan arah, berakhir damai. Peristiwa tersebut sebelumnya viral di media sosial.

Kapolsek Cakung AKP Gaesang Mustofa mengatakan, pengemudi ojek online (ojol) berinisial N dan korban sepakat menyelesaikan persoalan tersebut melalui mediasi yang difasilitasi Polsek Cakung.

“Alhamdulillah, kedua belah pihak akhirnya kita bisa damaikan,” kata AKP Gaesang dikutip Minggu (29/11/2026).

Menurut Gaesang, polisi sebelumnya telah menerima laporan korban terkait dugaan penganiayaan tersebut. N kemudian diamankan pada Jumat (27/11) sekitar pukul 14.00 WIB.

Setelah itu, polisi mempertemukan kedua pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara damai.Dalam proses mediasi, N mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban.

Petugas Dishub yang mengalami sakit dan memar di kepala itu pun bersedia menerima permintaan maaf tersebut.