Atap Sekolah di Tangsel Porak-poranda Akibat Hujan Deras, 6 Rumah Warga Terdampak

Atap Sekolah di Tangsel Porak-poranda Akibat Hujan Deras, 6 Rumah Warga Terdampak

JAKARTA - Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya, atap sekolah porak-poranda hingga beterbangan dan menimpa sejumlah rumah.

Kapolsek Serpong, AKP Dhady Arsya mengatakan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Masjid RT 01/RW 03 Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, pada Sabtu (28/11) sekira pukul 18.00 WIB.

“Kronologi awal atap sekolah SMK Techno Media yang terbuat dari baja ringan terbawa angin kencang pada saat hujan deras,” kata Dhady, Minggu (29/11/2026).

Akibat dari kencangnya hembusan angin, membuat atap baja ringan tersebut terbang. Sejumlah rumah tertimpa puing-puing atap. “Atap tersebut terbawa angin kencang pada saat hujan deras dan menimpa 6 rumah warga,” ujarnya.

Dhadi memastikan, tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara kerugian materil belum dihitung. "Kerugian materiil belum bisa ditafsirkan, untuk korban jiwa sampai saat ini nihil,"pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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