Hujan Deras, 3 Pohon Tumbang di Depok Bikin Lalin Macet Panjang

DEPOK - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Depok menyebabkan tiga pohon tumbang di Jalan Raya Juanda, Sukmajaya, Kota Depok, Sabtu (28/11/2026). Akibatnya, akses jalan dari arah Jalan Raya Margonda menuju Jalan Raya Bogor sempat tertutup dan menimbulkan kemacetan panjang.

Berdasarkan rekaman video amatir warga, tiga pohon tumbang terlihat menutup akses Jalan Raya Juanda. Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan proses evakuasi.

Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok, Trisakti Anggoro, mengatakan terdapat tiga pohon yang tumbang dalam peristiwa tersebut. Ketiganya terdiri dari dua pohon tanjung dan satu pohon angsana.